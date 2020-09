Allerta arancione, chiusi giardini castello e cimitero A partire dalle 14 di oggi e fino alle prossime 24/30 ore, sulla Puglia e nel nostro territorio è prevista un’allerta meteo di livello arancione, con forti raffiche di vento e burrasca.

Pertanto il sindaco di Barletta ha appena emanato una ordinanza con la quale si dispone la chiusura dei giardini del castello e la chiusura al pubblico del cimitero. In entrambi i luoghi, infatti, in passato, in circostanze simili, si è verificata la caduta di rami e ci sono stati alberi che hanno ceduto mettendo a rischio l’incolumità delle persone. L’ordinanza resterà in vigore fino alle 20 di domani. Si consiglia altresì alla cittadinanza di restare in casa se possibile, evitare di transitare in prossimità di alberi e non tenere su terrazzi e balconi vasi e oggetti in bilico.