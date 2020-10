Si svolgerà lunedì prossimo, 5 ottobre, presso il PalaDisfida di Barletta, la cerimonia dello Smart Graduation Day, promossa da Anci Puglia e Regione Puglia per tutti coloro che hanno tagliato il traguardo della laurea in modalità remota, senza avere al loro fianco gli affetti più cari, senza un confronto diretto con i docenti, senza concludere dal vivo questa tappa della loro carriera universitaria e della loro vita.

Per questo l’Amministrazione comunale di Barletta ha voluto aderire all’iniziativa di Anci e Regione Puglia e lunedì a questi ragazzi saranno consegnate una pergamena e una targa. Per ogni neo laureato, 137 in totale, il comune di Barletta ha provveduto a piantare un albero, lecci e roverelle (nella zona a ridosso dell’uscita Patalini della Strada statale 16 Bis, fra viale Dante Alighieri e via Romanelli), a quali i ragazzi affiggeranno la targa con il loro nome.

La cerimonia, che avrà inizio alle ore 9.30, a causa delle stringenti norme anti Covid, non sarà aperta al pubblico ma ai soli diretti interessati e a due congiunti per ciascun laureato. Oltre al sindaco Cosimo Cannito, al presidente di Anci Puglia Domenico Vitto e al Vice Prefetto vicario Nicola Di Matteo, saranno presenti i componenti della Giunta e il Presidente del Consiglio comunale.