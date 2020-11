Il confronto, la critica e il dissenso sono l’essenza della Democrazia.

Gli insulti, le minacce e gli avvertimenti velati sono meschini e

vigliacchi, oltre che pericolosi.

Chi ha ideato e affisso quei macabri manifesti contro il Sindaco di

Barletta fuori dal Cimitero ha compiuto un gesto molto grave.

Cavalcare, in momenti come quello che stiamo vivendo, la rabbia e la

disperazione della gente, rischia di creare uno tsunami sociale.

Al Primo Cittadino giunga la piena solidarietà dell’intero Consiglio

comunale che in un questo momento così delicato è impegnato a operare

per il bene

della nostra Comunità.

Sabino Dicataldo

Riccardo Memeo

Rocco Dileo

Pino Rizzi

Massimo Mazzarisi

Pino Dipaola

Giuseppe Losappio

Antonello Damato

Ruggiero Marzocca

Enzo Laforgia

Salvatore Lionetti

Flavio Basile

Antonio Coriolano

Ruggiero Mennea

Carmine Doronzo