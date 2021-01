La mamma degli idioti è sempre incinta. E i suoi figli fanno danni che tutta la comunità paga. I primi effetti negativi dei botti di Capodanno 2021 a Barletta, roboanti come non accadeva da anni, si vedono in via Fracanzano, dove la copertura della scalinata che conduce al sottopasso inaugurato a febbraio 2020 è stata sfondata da un forte petardo esploso nella notte. Lo raccontano le foto diffuse in rete da Costantino Sardaro. La speranza è che i circuiti di videosorveglianza in zona aiutino a individuare l’idiota di turno. O meglio, il responsabile.