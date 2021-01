Cosimo Cannito. «Non posso che esprime biasimo e condanna nei confronti di coloro che hanno danneggiato la pensilina del sottopasso che collega via Fracanzano e via Milano, un’opera a lungo attesa e realizzata per soddisfare tutte le esigenze dei cittadini – fruitori. Quello sfregio sulla pensilina è uno sfregio alla città, un gesto incivile e deplorevole». A scrivere è il sindaco di Barletta,

«Esplodere petardi, la probabile causa del danneggiamento, è pericoloso e, per questo, anche vietato. Il danno evidente creato a quella pensilina deve indurci a riflettere su come e quanto possa essere letale su una persona, su un bambino – aggiunge Cannito – vi chiedo per questo rispetto, per gli altri, per la nostra città e rispetto delle regole, come si deve in una comunità che possa dirsi civile».