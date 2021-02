«È ormai da diverso tempo che ci giungono con insistenza segnalazioni relative alla pessima manutenzione del manto stradale. Tra le più recenti segnalazioni ricordiamo la spiacevole e pericolosissima situazione del manto stradale della Via vicinale “Tittadegna” nei pressi del ponte della SS16. Come “Coalizione Civica per Barletta’’ riteniamo che ci siano degli elementi che obbligano l’amministrazione ad intervenire immediatamente e ben presto la nostra compagine consiliare, nelle persone dei consiglieri Carmine Doronzo, Michelangelo Filannino e Ruggiero Quarto, si farà carico di riportare il problema nelle sedi istituzionali.

Non si tratta solo di sicurezza stradale per quanti percorrono quotidianamente quella

strada, ormai inesistente ed altamente rischiosa per chi la percorre in auto o chi la usa

per l’attività di ciclismo, ma di tutela degli agricoltori e dei braccianti i quali sono

numerosissimi nella nostra Città. Inoltre, un ripristino della suddetta strada diventerebbe strategica per via della prossimità dell’Ospedale “Mons. Dimiccoli”. Vorremmo ulteriormente sottolineare che non si tratta di un caso isolato quello affermato fin qui. Le segnalazioni che ci pervengono, relative alla sostanziale assenza di manutenzione del manto stradale, interessano gran parte del territorio cittadino e sottolineano l’incapacità di questa amministrazione di operare la manutenzione ordinaria e pianificare quella straordinaria Esempi ulteriori di questa palese incapacità sono presenti in tutta la città:

– la zona ad elevata densità di aziende e di Campagne sulla quale insiste Via Scuro, collegamento trafficato tra la zona industriale e la Strada Secondaria Provinciale, e Via Callano, strade fortemente caratterizzate dal degrado del manto stradale tale da rappresentare pericoli per tutti i cittadini e i lavoratori;

– Via Minervino che collega Barletta con Andria e vede ulteriormente enormi difficoltà

per i braccianti;

– Via Vecchia per Canosa che, tra le altre cose, incrocia la complanare della strada

statale SS16 in assenza di dissuasori di velocità e di opportuna segnaletica, causando

numerosissimi incidenti ai lavoratori della campagne.

– il tracciato composto da Via Tommaso Traetta, Via Ruggiero Lattanzio, Viale

Ippocrate, Via Nicola Parrilli caratterizzato da crepe e fossi nel manto stradale

– le Litoranee di Ponente ‘’Pietro Paolo Mennea’’ con fossi e depressioni che

ingrossano dopo ogni pioggia e di Levante (soprattutto in corrispondenza della zona

comunemente chiamata ‘’Lega Navale’’) pericolosissima per biciclette, automobilisti e

per quanti si apprestano all’attività lavorativa della Pesca, nonché sul tratto nei

pressi del lido Anmi percorso dai lavoratori della zona industriale (oggetto di

interventi recenti, a seguito di una nostra interrogazione, risultati superficiali e

pressoché inutili).

– Via Foggia presenta molteplici danni al manto stradale, comprese le sue parallele sia

verso la ferrovia, percorse dai lavoratori della zona artigianale, sia verso il mare

(Strada per la Fiumara e Vicinale Maranco) percorse tanto da ciclisti e da

bagnanti nel periodo estivo, quanto dai lavoratori agricoli.

Al lungo elenco non mancano certo le strade della zona 167, che avrebbero bisogno di una

manutenzione ordinaria più puntuale, nonostante alcune siano di recente costruzione, oltre

che prive di impianti fognari che causano noti allagamenti di box e attività commerciali. In

questo contesto sarebbe opportuno iniziare una vera e propria ricostruzione di alcune delle

strade, anche perché spesso gli interventi non pianificati e fatti in emergenza sono stati

inefficaci. Non basta infatti rattoppare i punti di strade rovinate molteplici volte per poi

ripresentare lo stesso problema con il nubifragio successivo. Discorso a parte, ma non di certo meno importante, riguarda i marciapiedi e la scarsa accessibilità riguardante la presenza di numerose barriere architettoniche per le persone con disabilità, tema su cui torneremo nei prossimi giorni. Si consideri questo un disperato appello dei cittadini e delle cittadine delle quali ci facciamo megafono a mezzo stampa e nelle prossime riunioni in Consiglio Comunale. Richiediamo quindi all’Amministrazione una concreta ed immediata calendarizzazione di interventi riabilitativi ordinari e straordinari, laddove necessari, e le immediate sollecitazioni agli enti preposti per quanto non di propria diretta competenza, per permettere il regolare utilizzo di queste strade e la sicurezza del lavoro per tutti e tutte».

Valeria Modugno e Giuseppe Schiavone

Coalizione Civica per Barletta