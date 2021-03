Sono 561 le domande presentate da giovani provenienti da tutta la Puglia e che puntano a svolgere un anno di Servizio Civile nelle sedi di Misericordia di tutta la regione. Si cerca un vero e proprio esercito di nuovi volontari. Sono, infatti, 307 i posti disponibili di cui 251 con bando ordinario e 56 con bando Garanzia Giovani. Una bella ed importante risposta per un’esperienza, come più volte sottolineato, che cambia definitivamente la vita. Sono in totale 19 le sedi di Misericordia in Puglia, da Otranto a Castelluccio Valmaggiore, passando per tarantino, barese e la BAT, in cui i giovani potranno svolgere il servizio civile.

Una istituzione ancor più rafforzata quest’anno con quasi 47mila nuovi volontari tra i 18 ed i 28 anni che potranno vivere il loro anno di servizio per oltre 2800 progetti nazionali ed internazionali. A causa della pandemia in atto da Covid-19 le selezioni si svolgeranno nei prossimi giorni ma saranno rigorosamente on-line. Il calendario delle selezioni sarà pubblicato sul sito di confederazione nazionale cliccando sul banner dedicato al Servizio Civile 2020. La Misericordia di Puglia che vedrà più giovani impegnati nel servizio civile sarà quella di Andria con le sedi cittadine e la sede distaccata di Montegrosso. Saranno nel complesso 74 i giovani che verranno selezionati.