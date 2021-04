In un’ottica di collaborazione con le istituzioni locali, nei giorni scorsi (il 30.03.2021) alcune delle

associazioni maggiormente operative sul territorio del Comune di Bisceglie, nell’ambito della

tutela del benessere degli animali, hanno partecipato ad un incontro presso il Comando di Polizia

Municipale, promosso dal Comandante Michele Dell’Olio.

Oggetto dell’incontro è stato un confronto sul tema del randagismo e, in particolare, su alcuni

degli adempimenti previsti dalla recente Legge Regionale n. 2/2020.

Tra le questioni al centro del dibattito ci si è concentrati sull’istituto della reimmissione sul

territorio dei cani, così come previsto dall’art. 17 L.R. 2/2020.

A tal proposito è opportuno evidenziare che l’importanza di tale istituto risiede innanzitutto in

due delle sue finalità che sono il rispetto del legame che alcuni cani hanno con il territorio e la

necessità di attenuare il sovraffollamento delle strutture di custodia quali canili e rifugi.

Come è giusto che sia, quindi, è opportuno incentivare l’uso dell’istituto della reimmissione sia

per perseguire la tutela del benessere degli animali, per i quali vivere in strutture sovraffollate

spesso costituisce un vero e proprio maltrattamento, che per ridurre i costi che gravano sulla

collettività a causa del mantenimento (molte volte a vita) di un numero spropositato di cani nei

canili/rifugi.

Inoltre, di non minor conto è l’utilità indiretta della reimmissione che, richiedendo le preliminari

attività di sterilizzazione e profilassi veterinaria di base sull’animale da reimmettere, finisce col

rientrare tra le attività di prevenzione e di gestione del fenomeno del randagismo, grazie al

contenimento delle nascite.

Sono opportune alcune precisazioni relativamente agli elementi che dovrebbero far propendere

per la reimmissione; in particolare: il legame dell’animale con il territorio e con chi se ne occupa

in stato di libertà, quindi la sua permanenza più o meno stabile in una certa area; l’assenza di

segnalazioni relative a comportamenti pericolosi del medesimo animale e la sua indole di animale

ferale o comunque poco avvezzo ad ambienti domestici. Ed ancora poter disporre la reimmissione

di un cane sul territorio la normativa richiede che sussista un’adeguata polizza assicurativa in capo

all’Ente comunale e che l’animale, come già detto, sia stato sottoposto a profilassi veterinaria di

base e sterilizzazione.

Nel corso del predetto incontro, al quale hanno partecipato anche l’Assessore Naglieri e la ditta

“Amici Miei”, gestore del locale rifugio per cani, a seguito del confronto su quali potessero essere

le modalità di utilizzo dell’istituto della reimmissione, il Comandante Dell’Olio ha suggerito la

predisposizione di modulistica finalizzata a rendere conformi alla normativa di settore, oltre che

più snelle, le procedure di richiesta e autorizzazione delle future reimmissioni.