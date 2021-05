La Puglia è pronta a far ripartire il comparto del wedding. Una notizia attesa da oltre 100mila operatori e 18mila imprese che operano nel settore che in regione significa un miliardo di fatturato. La scorsa settimana la protesta del comparto davanti alla sede della giunta regionale. Questa mattina un incontro chiarificatore tra Regione, rappresentato dall’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, con tutta la filiera del wedding.

Un protocollo unico che recepisca le indicazioni nazionali ma anche alcune idee portate al tavolo di oggi dai rappresentanti del comparto. «Un settore molto importante – come ha ribadito l’assessore Delli Noci – e che deve ripartire presto ed in sicurezza». Serve però l’ok da Roma e la speranza è che ci sia una accelerata dovuta anche all’incontro che c’è stato nei giorni scorsi con il Ministro Gelmini venuta in Puglia per una visita istituzionale.

«Siamo pronti» – ha spiegato l’Assessore Lopalco – che ha poi ricordato come sarà necessario formare il personale delle aziende ricettive con corsi appositi per “covid manager degli eventi”. Dai rappresentanti del comparto è giunta nuovamente la richiesta di far presto perché attività come queste hanno bisogno di programmazione e ce