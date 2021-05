Arriva alle battute finali il progetto iniziato a dicembre 2019 che prende il nome di SuperArè – Barletta senza Barriere dell’APS Binario 10, vincitore del bando Puglia Partecipa 2019 e sostenuto dal Comune di Barletta.

Numerosi volontari e associazioni di categoria sensibili all’argomento “barriere architettoniche” per tutto questo lasso di tempo, sino ad oggi, hanno collaborato in un percorso di vicendevole crescita e formazione, mettendo a disposizione, ognuno con le proprie potenzialità e professionalità, le proprie competenze e soprattutto, il proprio preziosissimo tempo. Tutto ciò è servito, sia a sensibilizzare maggiormente la cittadinanza (e soprattutto i giovani) sul tema barriere e disabilità, senza trascurare l’acquisizione di competenze spendibili in ambito professionale (grazie a due percorsi di alternanza scuola lavoro), sia ad elaborare un prototipo da destinare all’Amministrazione Comunale, da subito pronta ad affiancarci in questo percorso, la quale, su questa scia di interventi e proposte, ha avviato in questo 2021, la redazione del PEBA, piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

L’ultimo step che l’APS Binario 10 ha previsto prende il nome di “SuperArè – 90 Challenge” : questa rappresenta la fase finale della iniziativa, il cui obiettivo è raggiungere capillarmente tutta la cittadinanza, col fine di coinvolgerla direttamente sul campo, mostrandogli quanto può essere semplice contribuire a mappare le barriere architettoniche disseminate sul territorio cittadino.

La Challenge, che durerà 4 settimane a partire dal 10 maggio 2021, è stata strutturata esattamente come quelle di cui spesso si sente parlare sulle varie piattaforme Facebook, Instragram o TikTok: chiunque vorrà partecipare, potrà farlo in maniera molto semplice, utilizzando il proprio dispositivo cellulare o il proprio tablet : andando sul sito https://www.mapotic.com/superare-barletta-senza-barriere-1 , si potrà individuare precisamente l’ostacolo che vi si pone davanti, classificarlo ed inserire anche una foto dello stesso. Potranno farlo proprio tutti, dagli adolescenti agli adulti: nessuno escluso .

E se qualcuno si sta ancora chiedendo perché farlo e cosa ci guadagna, possiamo anticiparvi che per stimolare ancora di più la partecipazione, alcuni generosi Store della città hanno messo a disposizione dei premi che vi sveleremo in seguito.

Tuttavia, possiamo dire che averli è semplicissimo! Basterà essere attivi sulla piattaforma di mappatura, individuare in maniera precisa l’ostacolo, classificarlo in maniera corretta ed inserirne la fotografia.

Tra tutti coloro che parteciperanno, i primi 3 classificati, potranno ricevere i premi più ‘importanti’.

Gli altri invece? Beh, l’APS Binario10 ha pensato anche a loro! Chi non rientrerà tra i primi tre classificati\più attivi, parteciperà all’estrazione di altri numerosissimi premi messi a disposizione dagli altri store aderenti.

Sulla pagina facebook APS Binario 10 troverete tutte le modalità di partecipazione e con cui accedere alla mappa ed iniziare a vedere come iniziare ad interagire.

E siccome l’APS Binario 10 ha pensato anche ai dettagli e non vuole lasciar solo nessuno, sulla pagina Facebook del progetto (https://www.facebook.com/superarebarletta/ )

troverete il tutorial per capire come entrare nel sito, classificare le barriere, inserire le foto e salvare tutto!

Noi siamo pronti! E voi, siete disposti a superare insieme a noi l’ultimo ostacolo? – vi aspettiamo per superare la Challenge che farà di noi una squadra vincente!

VIDEO TUTORIAL https://youtu.be/8h63p3eCrSc