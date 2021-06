È stato siglato ieri mattina, presso la sede dei Servizi Sociali in piazza Aldo Moro, il “Protocollo d’intesa antidispersione scolastica” tra l’Ambito Territoriale Sociale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Comune di Barletta, il locale Centro per l’Impiego e il Centro Provinciale BAT per l’istruzione degli adulti. Alla sigla del protocollo erano presenti l’assessora alle Politiche Sociali, Marianna Salvemini, i dirigenti scolastici o i referenti delegati degli Enti firmatari.

L’assessora Salvemini ha evidenziato che “l’Amministrazione, nell’ottica di una proficua collaborazione interistituzionale, ha ritenuto necessario stabilire uno strumento operativo comune per le segnalazioni di inadempienza scolastica. La firma del protocollo in data odierna, alla fine dell’attuale percorso didattico, è finalizzata alla valorizzazione dei contenuti condivisi a partire dall’inizio delle attività 2021-2022”. Il Protocollo, predisposto ed elaborato dall’Ufficio Servizi Sociali, impegna tutti i firmatari a promuovere e sviluppare un’azione integrata e coordinata per la tutela dei minori in età evolutiva, in obbligo scolastico, in condizioni di difficoltà e che manifestino stati di disagio generanti i diversi fenomeni della dispersione, declinando gli impegni che ogni soggetto sottoscrittore si assume per darne piena attuazione.