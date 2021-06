Segnali di ripresa nel mondo della Cultura e dello Spettacolo, anche a Barletta: presentato questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, il 31° Concorso Musicale Internazionale per Giovani Musicisti ‘Città di Barletta’ e il 24° Concorso Pianistico Internazionale ‘Premio Mauro Paolo Monopoli’. Le manifestazioni sono ormai una costante di qualità per la Città, affermando, anche grazie a questi concorsi, il proprio nome a livello internazionale. Anche quest’anno è prevista la partecipazione di musicisti provenienti da oltre 50 nazioni.

«Partiranno a breve le newsletter in tutte le lingue che raggiungeranno dai 30 mila ai 40 mila destinatari in tutto il mondo che potranno conoscere l’iniziativa. Le audizioni si terranno online fin dal mese di Agosto – ha aggiunto il maestro Francesco Monopoli, art director dell’iniziativa – anche perché rispetto ai paesi dell’area asiatica permangono forti limitazioni di quarantena in entrata e uscita dal territorio. Quindi ci prendiamo tutto il tempo per farli tamoponare e dar loro tutto ciò che serve e le tre giornate finali saranno quelle che vedranno il Teatro comunale. […] Il maestro Carlo Maria Giulini aveva accettato la presidenza onoraria a suo tempo, di questo concorso. Da qui sono passati negli anni oltre 15.000 iscritti e a molti di loro ha portato fortuna».

Programmato il ritorno della serata finale e delle fasi conclusive presso il Teatro G. Curci per Premi per i vincitori di circa 30.000 euro.

Una ripartenza graduale, ma decisa quella del Settore Cultura, intervenuto alla presentazione con l’assessore alla Cultura, Graziana Carbone e la dirigente del Settore Cultura Santa Scommegna, che hanno garantito una ripartenza in grande stile in vista dell’Estate barlettana, per cui si stanno chiudendo i due bandi dedicati, e che presto ci offrirà un nuovo e ricco Cartellone; preannunciando che la manifestazione cinematografica del Castello, ormai una consuetudine consolidata negli anni, come quella del premio Monopoli, non verrà inserita nella gara dell’estate, ma sarà trattata direttamente con la Cooperativa che la gestisce.