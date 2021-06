È solo politica… No, ci sono impegni istituzionali presi. Come se gli appuntamenti istituzionali, che siano anche la visita ufficiale di un viceministro agli Interni per l’inaugurazione del Polo della Legalità con il Comando della Polizia Locale nel primo pomeriggio, non si organizzassero in un tempo necessario a programmare una data differente per la seduta consiliare. Invece, questa mattina, riunitosi il Consiglio in via Zanardelli è stato rinviato su richiesta esplicita del Sindaco.

Le motivazioni ufficiali esposte da Cannito riguardavano un incontro previsto per la mattinata con RFI sulla questione del sottopassaggio di via Andria, la necessità di abbandonare l’aula entro le 13 per motivi di sicurezza visto che il Sottosegretario Scalfarotto arriverà alle 15 proprio nello stesso edificio per la suddetta inaugurazione; ma anche per l’assenza di diversi consiglieri comunali, soprattutto di maggioranza, compreso il presidente Dicataldo. La discussione sarebbe stata incentrata principalmente sulla risposta dell’Avvocatura comunale per la questione della contrattazione con la LIDL, a cui è stata fatta una proposta perequativa, come è noto. Tale discussione pare fosse stata fortemente voluta dall’opposizione, che infatti ha subito “levato di scudi” contro il rinvio della seduta odierna. Pare che già ieri sera il Presidente del Consiglio comunale abbia proposto ai capigruppo il rinvio, non accettato dalle opposizioni. Lunedì prossimo, la Giunta valuterà alcune documentazioni utili a discutere meglio sulla valutazione dell’Avvocatura, probabilmente il vero motivo del rinvio. La polemica è montata da tutti i rappresentanti dei gruppi di opposizione, che ha sottolineato che non si può strozzare un argomento su cui pare sia calato il silenzio nelle ultime settimane, la cittadinanza merita di essere aggiornata anche in vista delle ultime manovre di cui abbiamo prontamente dato notizia.

Il rinvio sarà solo di pochi giorni, probabilmente la settimana prossima.