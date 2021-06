Dopo Peppino, Lupin. I volontari di Enpa Barletta questa mattina hanno recuperato un altro dei gatti dispersi a seguito del crollo della palazzina tra vico dei Campi e via Curci a Barletta. Merito della volontaria e vicepresidente Annarita Distaso. Questa la nota diffusa dall’associazione ambientalista sui social: «Si tratta di Lupin, visibilmente provato e che, dopo il recupero ad opera di Annarita e Raffaele, è stato preso in custodia da alcuni parenti della proprietaria e trasportato presso l’ambulatorio veterinario Filomarino-Rosato per verificarne lo stato di salute. Gervasia, invece, è ancora sul posto e, non essendo stato ancora possibile recuperarla, verranno effettuati ulteriori tentativi a breve. Nessuna traccia di Beniamino, per il quale non ci è ancora pervenuta alcuna segnalazione. Ricordiamo, infine, che Giuseppino è stato recuperato negli scorsi giorni è sembra stare benone. Speriamo di potervi aggiornare al più presto con buone notizie».