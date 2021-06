Cerino è per sempre. Ci sono ricordi impossibili da cancellare. C’è chi lascia una traccia indimenticabile anche quando non c’è più. Ruggiero Napoletano è uno di questi. Ruggiero Napoletano non c’è più da trenta mesi. Ruggiero Napoletano, però, è sempre ricordato con piacere da chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e frequentarlo. Ieri, intanto, ha preso il via sul sintetico del “Manzi-Chiapulin” la seconda edizione del torneo intitolato alla sua memoria. L’evento, organizzato dalle Medaglie d’Oro Barletta, è riservato alla categoria under 17. Otto le squadre impegnate: quattro professioniste, Bari, Foggia, Monopoli e Bisceglie, oltre a Bitonto, Fidelis Andria, Levante Azzurro Bari e Medaglie d’Oro. A dare il calcio d’inizio al torneo il piccolo Franceschino, fratello di Ruggiero Napoletano.

Presente anche il Bari e il suo responsabile dell’area scouting Giuliano Antonicelli, che con Cerino ha condiviso qualche anno fa l’esperienza alla Fidelis Andria. Ha accettato con piacere l’invito anche il Bitonto.

Ieri hanno preso il via le fasi eliminatorie del torneo, che si concluderanno domani. Mercoledì, poi, spazio alle semifinali dalle 16.30 e alla finalissima dalle 19. Sempre e soltanto, naturalmente nel ricordo di Ruggiero Napoletano.

Il servizio.