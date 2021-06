Nuova classifica de “Il Sole 24 Ore” sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani. Una nuova analisi legata agli indicatori generazionali: la provincia più vivibile per i bambini (0-10 anni) risulta essere Cagliari, Ravenna per i Giovani (18-35 anni) e Trento per gli ultra sessantacinquenni. Poco incoraggianti i risultati per la provincia di Barletta-Andria-Trani, soprattutto per la fascia dei 18-35 anni che ci vede al 106° posto su 107. Peggio di noi solo Roma. Al 77° posto per la qualità di vita dei bambini e anche degli anziani.

Tra i nuovi indicatori, cui è stato assegnato un punteggio da 0 a 1000, è documentata la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi efficienti, tenendo conto delle lacune per i più fragili. Tra questi, sicuramente ad aggravare notevolmente la situazione per la nostra provincia, il tasso di disoccupazione giovanile, ma anche il possesso di lauree o altri titoli di studio, presenza di aree sportive all’aperto idonee, bar e discoteche in rapporto alla popolazione, ma soprattutto amministratori comunali con meno di 40 anni, per cui la BAT è in 99° posizione.