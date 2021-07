L’Amministrazione comunale di Barletta, facendo leva sulla sensibilità sociale, invita i proprietari di appartamenti sfitti a metterli a disposizione dei cittadini le cui abitazioni sono ancora sequestrate dall’autorità giudiziaria a causa degli accertamenti per l’esplosione di via Curci.

L’ASSESSORE SALVEMINI: “NESSUNO VERRA’ LASCIATO SOLO”

La disponibilità degli alloggi darebbe ulteriore impulso all’impegno del Comune che, per fronteggiare le richieste dei residenti senza abitazione o non ancora autorizzati a rientrarvi, sta sostenendo gli oneri delle strutture ricettive che accolgono i senza tetto ed è disposta a contribuire al pagamento delle prime mensilità del fitto in caso di trasferimento in locali liberi.

CROLLO VIA CURCI, 12 FAMIGLIE COSTRETTE AD ABBANDONARE LE PROPRIE CASE

Questa forma di cooperazione attribuirebbe ulteriore compiutezza ai provvedimenti emanati per superare disagi e criticità ancora incombenti, in relazione ai quali l’istituzione comunale sta misurandosi senza sosta come dimostrano, tra l’altro, i regolari incontri a Palazzo di Città con i nuclei familiari coinvolti della drammatica vicenda.