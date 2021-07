C’è la delibera di giunta attesa per operare l’ennesimo, e forse ultimo, step nell’azione di restyling dello stadio Cosimo Puttilli di Barletta, chiuso a manifestazioni ufficiali da maggio del 2015. E’ stato infatti espresso parere favorevole alla variante riguardante l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza al servizio della struttura sportiva, richiesto dopo un sopralluogo congiunto al Puttilli dello scorso 20 aprile tra rappresentanti del CONI – Sport e Salute, esponenti della Prefettura e della Polizia di stato. 18 le voci oggetto di intervento, per – si legge – “monitorare meglio anche le aree retrostanti gli spalti e quelle esterne allo stadio durante lo svolgimento degli eventi”.

Tra queste, trovano spazio la riqualificazione visiva delle porzioni di muratura perimetrale esistente non incluse nell’appalto, il ripristino dei marciapiedi lungo le vie Vittorio Veneto e Dante Alighieri e gli interventi di manutenzione del tunnel e delle rampe di scale per l’accesso atleti allo stadio. Opere da eseguire con fondi derivanti dal finanziamento Cipe da 2 milioni e 274mila euro ottenuto nel 2016, che dovrebbero – il condizionale è d’obbligo – essere avviati già nella prossima settimana dalla ditta incaricata, la Terra Lavoro Costruzioni, già informata della delibera alla pari del Coni. Il tutto con vista sul 14 novembre 2021, termine ultimo oggi fissato per il completamento dei lavori.

Parallelamente, si lavora alla consegna anticipata dei lavori già eseguiti, riguardanti l’area della tribuna, gli spogliatoi, il terreno di gioco e la pista di atletica, ipotesi valutata giovedì scorso in un tavolo tecnico a Roma. Sport e Salute avrà il compito di formalizzare la soluzione tecnica e sta già perimetrando le aree già possibilmente fruibili in modo da realizzare un atto di consegna anticipata come previsto dalla legge, con deadline a metà agosto.