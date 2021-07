“Il Liberalismo come metodo, la Giustizia Sociale come fine”, con questa frase, che sintetizza il pensiero di Carlo Rosselli e ispirandoci al suo coraggio visionario di socialismo liberale, affermiamo che la nostra iniziativa politica è improntata a operare fattivamente nelle istituzioni, al fine di migliorare l’assetto politico, economico e sociale dei nostri territori attraverso politiche finalizzate a una maggiore equità sociale pur nel rispetto della libera iniziativa economica e dell’ambiente in cui viviamo.

Ci definiamo riformisti, progressisti e ambientalisti fortemente ancorati all’europeismo.

Garantiremo, con il nostro impegno, quei cittadini che alla politica chiedono essenzialmente due cose: Rappresentanza, intesa soprattutto come capacità di ascolto dei problemi comuni; e Governo, quale capacità nell’individuare le soluzioni più appropriate per la risoluzione degli stessi.

Quello che manca oggi alla politica è l’arte di saper governare e quindi di saper dare risposte concrete alle esigenze del cittadino.

I cittadini si aspettano dai rappresentanti eletti di fare delle scelte e prendere delle decisioni,e se queste non arrivano,se la politica non decide e non sa risolvere,allora il popolo si sente abbandonato,si arrabbia,diventa qualunquista,populista o peggio assenteista.

Abbiamo scelto Azione proprio per questo:

“Nessuna maledizione ci condanna a dover scegliere tra i disastri dei populisti e quelli dei sovranisti. Azione è il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora,produce,studia e fatica.

L’Italia stanca degli scontri inconcludenti tra tifoserie e degli slogan privi di contenuti”.

Conosciamo tutti e bene quali sono le potenzialità della Nostra amata Città, ma conosciamo bene anche il pantano in cui tergiversa oggi Barletta e dal quale nessuno sembra in grado di farLa uscire.

Non è più tempo di illudere i cittadini con il solito libro dei sogni che puntualmente viene presentato ad ogni appuntamento elettorale salvo poi perdersene le tracce.

C’è un’identità da ricostruire, c’è una cittadinanza da educare .

La sfida più grande alla quale non possiamo più sottrarci è quella di rendere le Città più inclusive,sicure e sostenibili e Barletta non può permettersi di rimanere indietro .

Lo dobbiamo ai nostri figli e alle nuove generazioni,che devono essere educate a stili di vita sostenibili,al rispetto dei diritti umani,all’uguaglianza di genere a una cultura di pace e non violenza affinchè diventino essi stessi i primi agenti di cambiamento.

Di seguito la composizione del Direttivo cittadino di Barletta :

Francesco Diterlizzi (Coordinatore)

Paolo Salerno (Vice Coordinatore)

Consiglieri:

Massimiliano Tupputi

Pasqua Angela Damato

Francesco Giordano

Claudio Cioce

L’invito è ad aderire ad Azione.

Un ringraziamento per il sostegno alla formazione di questo gruppo va al coordinatore provinciale dott. Nicola Colangelo e alla responsabile organizzativa per la BAT Dott.ssaTitti Cinone.

I nostri riferimenti:

Web: https://www.azione.it/entra-in-azione

mail: [email protected]

fb: https://www.facebook.com/Barletta-In-Azione-180983780137499