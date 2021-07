La raccolta firme per richiedere un Referendum per rendere legale l’eutanasia approda nuovamente a Barletta. L’Ambulatorio Popolare di Barletta promuove l’allestimento di un nuovo banchetto a Piazza Plebiscito nelle giornate di oggi e domani.

Per poter firmare occorre essere maggiorenni e mostrare un documento di identità. Per la precisione, il banchetto si troverà in Piazza Plebiscito oggi 30 luglio dalle 19 alle 20:30 e poi sulla piazzetta Vico-Palazzo fino alle 23 e domani, sabato 31 luglio, in Piazza Plebiscito dalle 19 alle 23.

Si tratta di un’ottima opportunità per i cittadini per fare la differenza, con una semplice firma che potrà aiutare a raggiungere la cifra di 500.000 firme, necessaria a richiedere il referendum.