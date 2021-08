«Siamo al giro di boa dell’ammirazione in carica – questo l’intervento per indurre ad una riflessione critica il Sindaco, del consigliere comunale Giuseppe Bufo, di maggioranza (rimasto fedele a Cannito), per trovare delle soluzioni per uscire dall’impasse politico attuale – per atto di responsabilità abbiamo sin qui condiviso volontà di amministrare e scelte coraggiose.

Ora che Barletta è un cantiere aperto e ci sono prospettive serie di finalizzazione dei lavori che si attendono da anni, non possiamo trincerarci dietro personalismi e posizioni preconcette. Bisogna ridare slancio al programma di Governo attraverso un riassetto programmatico ed organico, che possa dare il senso della continuità e della fedeltà ai disegni di governabilità. Il passaggio del rendiconto si riproporrà a dicembre per il bilancio di previsione. Al Sindaco rivolgo l’invito a sedersi al tavolo delle trattative con le forze politiche che siedono in Consiglio comunale, azzerando completamente tutte le posizioni.

La Città merita una Amministrazione con la A maiuscola e non un Diogene con la lanterna che vaga nel buio. Sono certo che il Sindaco saprà ben comprendere la necessità di evitare una azione politica stentata ed attualmente eccessivamente sbilanciata e riprendere un dialogo interrotto senza autentiche ragioni politiche. Attendo, quindi, da lui il primo passo verso le forze politiche per uscire da una situazione di stallo nella quale rischiamo di mettere la Città».