Continua senza sosta l’attività di prevenzione e controllo disposta dal Questore della Provincia di Barletta Andria Trani.

In concomitanza con le giornate ferragostane appena trascorse, a seguito delle determinazioni scaturite nel corso della riunione tecnica di coordinamento tenutasi in Prefettura, sono stati predisposti capillari servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a garantire il rispetto, da parte dell’intera collettività, delle misure varate dal Governo per scongiurare il diffondersi del virus COVID – 19.

In raccordo operativo con pattuglie automontate del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia”, gli equipaggi dispiegati sull’intero territorio della Provincia hanno svolto minuziosa attività di prevenzione, con posti di controllo, identificando oltre 170 e oltre 90 veicoli in transito.

L’attenzione si è concentrata in particolare nei luoghi di ritrovo della movida, nei centri commerciali e nei siti, come Castel del Monte, da sempre, in questo periodo dell’anno, richiamano una notevole presenza di persone.

Le pattuglie di Volante, e gli agenti in borghese, hanno verificato soprattutto il rispetto delle misure tese a limitare il contagio da COVID 19, di ultima emanazione, con oltre 20 esercizi pubblici sottoposti a controllo amministrativo e circa 150 avventori soggetti ad accertamenti circa il possesso della certificazione verde COVID (cd. “Green pass”); ma l’articolato dispositivo messo in campo ha, inoltre, consentito un puntuale monitoraggio, a più ampio raggio, del territorio e delle sue zone critiche.

Sono stati assicurati puntualmente anche i controlli ai soggetti sottoposti ad obblighi e a misure restrittive della libertà personale.

L’attività di prevenzione e controllo del territorio, e di contrasto alla criminalità, condotta con implementazione di pattuglie in divisa, con mezzi in colori d’istituto, sarà assicurata con regolare scansione e verrà garantita anche nei giorni a seguire.