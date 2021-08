Ci risiamo! Ancora una volta ci sono stati denunciati su Facebook gli atti vandalici consumatisi in Piazza Plebiscito. La piazza barlettana, come noto, è stata adottata da diversi mesi dall’associazione “Ambulatorio popolare – ODV”, che costantemente cerca di realizzare migliorie all’aspetto e al verde della piazza centralissima della città. Questa volta, per la seconda volta, è stato colpito l’impianto di irrigazione: sono stati divelti, e alcuni spezzati, quasi tutti gli irrigatori delle aiuole adibite a prato. L’associazione li aveva installati pochi giorni fa, non con poca fatica e impegno dei volontari. Nuovamente, l’Ambulatorio ha sporto una denuncia alla stazione dei Carabinieri di Barletta, chiedendo di accedere alle immagini dell’impianto di videosorveglianza del Comune per cercare di rintracciare i responsabili. L’avv. Cosimo Matteucci, responsabile dell’associazione, parla chiaramente di «Atti intimidatori contro l’operato dell’associazione, anche perché non si spiegherebbero i numerosi atti vandalici perpetrati», in effetti si tratta della quarta denuncia; prima le piante acquatiche, poi i pesci nella fontana, poi i bulbi delle piante divelti, ora l’impianto d’irrigazione colpito per due volte e ripristinato a spese dei volontari.

L’impegno delle associazioni di volontariato, in generale, è sacrosanto, se poi si aggiunge che l’obiettivo è migliorare l’aspetto di una piazza cittadina, questi atti vandalici sono assolutamente deprecabili.