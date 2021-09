Si comunica che i biglietti per la rassegna teatrale prevista nella piazza d’Armi del Castello all’interno del programma culturale “Una storia d’amore – Palinsesto unico Estate 2021”, così come per il concerto di Edoardo Bennato ( Piazza Aldo Moro, 24 settembre ore 21,00), sono

disponibili nel circuito Vivaticket (online e nei punti vendita), e presso il bookshop del Castello a partire da martedì 14.

Il programma prevede tre spettacoli con inizio alle 20,30:

19 settembre Simone Schettino

25 settembre Barbara Foria

26 settembre Giorgio Pasotti

I link per l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in programma:

SIMONE SCHETTINO SHOW

PIAZZA D’ARMI CASTELLO – BARLETTA (BT)

Domenica 19/09/2021 alle ore 20:30

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/simone-schettino-show/163497

EUFORIA

PIAZZA D’ARMI CASTELLO – BARLETTA (BT)

Sabato 25/09/2021 alle ore 20:30

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/euforia/163495

IO SHAKESPEARE E PIRANDELLO

PIAZZA D’ARMI CASTELLO – BARLETTA (BT)

Domenica 26/09/2021 alle ore 20:30

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/io-shakespeare-e-pirandello/163496