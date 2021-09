Tornano i grandi eventi alla Multisala Paolillo. Si parte martedì 28 settembre (ore 19.30 – 21.45) con lo straordinario documentario “Oasis Knebworth 1996” per celebrare il 25° anniversario del live del gruppo rock britannico formatosi a Manchester nel 1991 e divenuto uno dei più famosi nel mondo.

Il regista Jake Scott, vincitore del Grammy Award, nel film racconta lo storico concerto della band inglese rivivendo l’euforia di uno degli appuntamenti più memorabili del percorso professionale degli Oasis.

Scott ricostruisce con meticolosa professionalità la magica atmosfera della eccezionale manifestazione che chiamò a raccolta oltre 250.000 giovani. Con materiali d’archivio e filmati di backstage, con interviste ai protagonisti e agli organizzatori, con gli occhi degli spettatori che vi hanno partecipato, il regista rivive la storia del rapporto speciale tra gli Oasis e i loro fan.

Le due serate da record degli Oasis si svolsero il 10 e l’11 agosto 1996 a Knebworth Park nell’Hertfordshire in un clima di profonda condivisione e senso di unione. I ticket furono messi in vendita l’11 maggio del 1996 e durante la notte lunghe code si formarono fuori dai negozi di dischi e fuori dalle biglietterie locali, mentre i fan di tutto il mondo trascorsero la loro giornata attaccati ai telefoni fissi cercando di contattare i numeri per la prenotazione che risultavano costantemente occupati. Tutto esaurito in meno di 24 ore!

Nel Regno Unito gli Oasis a quei tempi incarnarono ritrovato ottimismo. In due anni, a partire da Manchester, il gruppo ebbe successo a livello internazionale e il pubblico accorso a vederli e ad applaudirli, apprezzò la loro musica e la loro energica spavalderia. Con una scaletta fittissima dall’inizio alla fine, con “Columbia” e “Acquiesce” fino a “Champagne Supernova”, “Don’t Look Back In Anger”, “Live Forever”, con una orchestra trionfante supportata da “I Am The Walrus”, e il primo brano degli anni ’90 a superare un miliardo di stream su Spotify, “Wonderwall”, i concerti di Knebworth sono stati l’apice del meraviglioso e indimenticabile successo della band, ma anche il raduno e il punto di riferimento per una intera generazione.

“Oasis Knebworth 1996” è prodotto da Black Dog Films. Noel Gallagher e Liam Gallagher sono i produttori esecutivi. Il film è distribuito in esclusiva al cinema da Nexo Digital con i media partner Radio DEEJAY, MYMovies.it e Rockol.it.