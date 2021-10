Nei giorni scorsi, un equipaggio delle Volanti del Commissariato, durante l’attività all’interno del centro storico, riscontrava la presenza di un giovane di appena 19 anni che entrava ed usciva in modo furtivo da una corte dirigendosi verso delle auto in sosta. Questo suo andirivieni attirava l‘attenzione degli operatori di Polizia in considerazione del fatto che il soggetto in questione era noto alle forze dell’ordine.

Pertanto, gli Agenti gli si avvicinavano per chiedere spiegazioni in merito alla sua presenza in quella via e lo stesso, in evidente stato di agitazione, raccontava una storia inverosimile riguardante il mal funzionamento della sua bici elettrica; insospettiti, decidevano di procedere ad una perquisizione personale estesa anche alla bici che aveva con sè. Tale attività portava al ritrovamento di alcune bustine di marijuana che venivano immediatamente sequestrate, unitamente alla bici di cui il giovane non riusciva a dimostrare la proprietà.

Al termine del controllo, il 19enne veniva denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le mirate attività di controllo del territorio proseguiranno nelle prossime settimane con immutata determinazione esecutiva.