«Una lettera scarna e senza motivazioni – questo il commento a caldo della dirigente comunale Santa Scommegna, di cui ieri sera abbiamo dato notizia del suo licenziamento da Palazzo di Città – se non quella di procedure alla nomina di un nuovo dirigente evocando una procedura avviata e che vede la sottoscritta tra gli ammessi».

In effetti, la lettera ufficiale del Sindaco qui in allegato pdf non rappresenta altri scenari, altre contestazioni, soprattutto di natura tecnica. Dunque facile l’ipotesi di motivazioni di natura politica.

L’eventuale sostituto dovrà coprire un ruolo molto complesso, visto che si annunciano mesi di commissariamento prefettizio e dunque l’organo comunale non può restare sguarnito in così diversi e importanti Settori. La Scommegna, inoltre, aveva già depositato domanda per poter andare in pensione dal prossimo aprile.