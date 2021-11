È stata un’unica lesione all’addome, che ha colpito organi vitali e provocato uno shock emorragico, a causare la morte di Clausio Lasala, il 24enne ucciso con una coltellata dopo un litigio in un bar del centro storico di Barletta, la notte tra il 29 e il 30 ottobre.

E’ quanto sostiene il professore Francesco Introna che ha eseguito giovedì pomeriggio l’esame autoptico. Lo riporta l’Ansa. Il medico legale ha spiegato che in ospedale, dove Lasala è stato portato subito dopo l’aggressione, i medici hanno eseguito 21 trasfusioni: “E’ come cambiare tre volte di seguito il sangue”, ha sottolineato Introna. Ora gli accertamenti dei medico-legali proseguiranno per verificare la compatibilità della ferita con il coltello sottoposto a sequestro dai carabinieri. Si tratta di una ferita di “piccole dimensioni”.

Dalle indagini è emerso che il coltello è stato pulito con l’amuchina. “Questo renderà le cose più difficili ma non è impossibile – ha commentato Introna – che siano rimaste delle tracce, noi tentiamo”. Per l’omicidio di Lasala sono in carcere il 18enne Ilyas Abid, che avrebbe sferrato la coltellata, e il 20enne Michele Dibenedetto, che avrebbe cominciato a litigare con Lasala nel bar. Rispondono entrambi di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.