Questo Barletta sa anche vincere soffrendo! A causa dell’inagibilità del Comunale, la sfida tra Trinitapoli e Barletta si gioca sul neutro Paolo Poli di Molfetta. I padroni di casa vanno in vantaggio nel primo tempo, salvo farsi recuperare nella ripresa da un Barletta mai domo, in un match dall’alto tasso di agonismo e nervosismo.

Nel corso della partita succede praticamente di tutto. Il Trinitapoli, dopo un quarto d’ora, confeziona la prima palla gol della partita, che è anche quella giusta. Stefanini crossa in area, Zaldua incorna e la conclusione diventa imprendibile per Tucci. Dopo 6 minuti una punizione di Vicedomini trova la girata di testa di Telera, ma la palla si spegne sul fondo. Alla mezz’ora ci prova Pollidori su punizione, ma senza successo. Subito dopo un cross sbilenco di Lavopa diventa una minaccia per la porta di Tarolli, che è costretto a bloccare la palla indirizzata verso la rete. Al minuto 34 D’Onofrio in campo aperto può sferrare il colpo di grazia, ma vuole strafare e prova il piattone da fuori area. Tucci para senza problemi. Al termine del primo tempo scintille tra le due squadre nei pressi del tunnel degli spogliatoi. La causa un intervento falloso su Stefanini a fine frazione.

Al rientro in campo, nella ripresa, i due mister sono entrambi espulsi ed in tribuna, mentre l’assistente di gara, infortunato, ha bisogno di un sostituto: si prolunga l’attesa, prima dell’inizio del secondo tempo. Ripartiti con la seconda frazione, inizia una partita totalmente diversa. Il Barletta attacca a testa bassa e dopo 3 minuti trova la rete sugli sviluppi di un corner, ma l’arbitro annulla per un fallo in attacco. Poco prima del quarto d’ora arriva il gol del pari, con Morra che incorna una punizione di Vicedomini dalla destra, beffando Tarolli. Al 22’ il Trinitapoli può tornare in vantaggio, con un colpo di testa di Zaldua che anticipa Njie in uscita. La palla resta vagante in area e Marangi è rapidissimo a deviare in corner. Sull’angolo seguente, la sfera attraversa tutta l’area, senza la deviazione vincente di nessun giocatore del Trinitapoli. Al ventottesimo Cafagna ci prova da fuori su suggerimento di Russo, ma la palla sorvola di poco la traversa. Al 31’ Pignataro viene atterrato in area con un intervento molto al limite, ma l’arbitro lascia correre. Dopo due minuti il Trinitapoli resta in 10, per la doppia sanzione a Venturini. Al 35’ Pignataro trova la rete del raddoppio: con Vicedomini sostituito da poco, il numero 9 si incarica di battere la punizione dalla sinistra e sorprende così Tarolli. L’ultima occasione del match arriva praticamente a partita finita, con Morra che, in contropiede, può chiudere i giochi, ma si fa ipnotizzare dall’estremo ospite in angolo.

Il Barletta arriva allo scontro diretto della prossima settimana, contro il Corato, da prima in classifica e a punteggio pieno. Il Trinitapoli si vede sfuggire di mano un’altra sfida di alta classifica e proverà a rifarsi contro il Team Orta Nova domenica prossima.