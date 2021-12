Continua con successo la Residenza artistica musicale Creative Tools – Contemporary Piano, organizzata dall’associazione “Cultura e Musica G. Curci”, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia-Sezione Economia della Cultura, Soundiff-Diffrazioni Sonore, le case di software KOS e Chocolate Audio e lo Studio ‘Moto Armonico’. Creative Tools è l’unica residenza musicale della Puglia riconosciuta tra le residenze artistiche nazionali.

Il 2 e 3 dicembre presso il Laboratorio Urbano GOS di Barletta, i giovani artisti selezionati, tutti pianisti pugliesi con un brillante curriculum e di grandi qualità : (Giuseppe Campanale, Margherita Ciavarella, Jacopo Gambarrota e Simone Niro) proseguiranno il loro percorso formativo con il maestro Emanuele Arciuli, docente e pianista di fama internazionale, apprezzato in tutto il mondo per la sua brillante carriera, con due giornate dedicate alla esecuzione e Interpretazione della Musica contemporanea per pianoforte e pianoforte ed elettronica, un Seminario sulla Storia della musica contemporanea europea e americana per pianoforte. Aperto ai giovani musicisti del territorio un workshop sull’ esperienza di American Landscapes: l’America in bianco e nero per 5 tastiere, il progetto di Emanuele Arciuli, pianista fra i più versatili e propositivi del panorama concertistico attuale, profondo conoscitore della musica d’oltreoceano.

Concerto finale dei pianisti in Residenza venerdì 3 dicembre alle ore h 18.30, presso il Laboratorio Urbano GOS, ad ingresso libero, dal titolo Contemporary Piano, di avvicinamento alla produzione musicale contemporanea per pianoforte con interventi del tutor e degli artisti in Residenza.

L’ingresso è libero previa prenotazione, al numero 3803454431. Si accede con Green Pass.