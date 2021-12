Sono 952 i nuovi casi di positività in Puglia e contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico che segna, tuttavia, un nuovo importante record di test effettuati con oltre 33mila e 300 tamponi. Torna lo 0 nella casella delle persone decedute fortunatamente anche se salgono i ricoveri: 171 i pazienti in area non critica mentre sono 25 coloro i quali sono ricoverati in terapia intensiva. 486 i negativizzati ancora pochi per invertire il trend degli attualmente positivi che superano quota 8mila arrivando ad 8189 persone che al momento combattono contro il virus.

Boom di contagi si registrano nella Provincia di Bari con 375 nuovi casi registrati mentre sono 153 a Brindisi, 151 a Foggia, 124 in Provincia di Lecce e 79 in quella di Taranto. Più contenuti nella BAT con 48 nuovi casi accertati di contagio da Covid-19. Il dato sui nuovi casi giornalieri non si registrava da maggio scorso anche se, in quel momento, la curva era decisamente discendente.