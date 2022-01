Ottime notizie per l’inizio di questo nuovo anno per Barletta: finanziate tutte le linee d’intervento del progetto “La Sfida del Borgo”; così decretato dal Ministero degli Interni il 30 dicembre scorso.

Come ricorderete, il Comune di Barletta, con l’Amministrazione allora guidata dall’ex sindaco Cannito, aveva partecipato, con le progettazioni a firma del funzionario comunale ing. Ernesto Bernardini, al Bando “Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” di cui avevamo dato notizia all’inizio di giugno scorso. Nelle ultime ore la pubblicazione della graduatoria ministeriale. Tra i più clamorosi interventi, sicuramente il finanziamento di 1 Milione di euro per la realizzazione del Teatro all’aperto nell’area confinante con il fossato del Castello (area ex LIDL), con palcoscenico con strutture fisse ed elementi essenziali di servizio quali gradonata, blocchi servizi per gli spettatori e per fruitori delle aree verdi del Fossato, con illuminazione e fonale, proprio nell’area interessata.

Cinque in tutto gli interventi ammessi a finanziamento: il più corposo (oltre 16milioni di euro) riguarda il recupero funzionale dell’ex convento di Sant’Andrea in via mura San Cataldo; le aree ex ENI sempre adiacenti all’area oggetto di discussione in quest’ultimo anno, suddiviso in due diversi progetti d’intervento (circa 1,8 milioni di euro); riuso e rifunzionalizzazione dell’area compresa tra la darsena dei pescatori e il borgo marinaro (6oomila euro). I finanziamenti sono scaglionati da un crono programma fino al 2025, partendo dalla presentazione dei progetti esecutivi. Adesso, il Comune dovrà celermente affidare gli incarichi ai tecnici per adempiere ciò.