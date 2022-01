Cento anni di storia, dal 1922 per sempre. L’anno che sta per arrivare sarà speciale per il calcio barlettano, un secolo di vita è un traguardo che non tutti possono vantare e va onorato nel migliore dei modi. Per questo motivo è nato il comitato “Barletta, dal 1922 per sempre” presieduto dall’avvocato Francesco Sfrecola già presidente del club dal dicembre 2006 al 2011. Lo stesso diretto protagonista ha raccontato le sue emozioni a Telesveva.