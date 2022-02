Rapina in mattinata a Barletta. L’episodio, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto alle ore 10:15 presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata in via Roma, con il coinvolgimento di tre malviventi armati di coltelli e in possesso di un mantello. Immediato l’intervento della polizia, che ha subito arrestato i tre uomini coinvolti nel reato.

IN AGGIORNAMENTO

A cura di Giacomo Colaprice