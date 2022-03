Le prossime giornate saranno quelle decisive per mettere un punto alla definizione delle coalizioni che si presenteranno per le prossime Amministrative a Barletta. Una novità, ancora in fase di definizione (ma a buon punto, ci chiariscono i ben informati), piomba sulla situazione politica barlettana, volta a creare per lo meno alcuni spunti di novità rispetto al recente passato.

All’indomani dello sposalizio politico tra il centrodestra unito (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega) e l’ex sindaco Mino Cannito, che ne sarà il candidato per guidare nuovamente Palazzo di Città, si apprende che sta per nascere un’altra coalizione alternativa a quella del centrosinistra “canonico” (con il Partito Democratico, per intenderci); quest’ultima negli scorsi giorni ha siglato un codice etico, di fatto definendo il perimetro della sua coalizione. Tante le riflessioni a cui questa notizia ci richiama: innanzitutto, il centrosinistra correrà diviso alle elezioni. Non una grande novità!

Il M5S non sarà della partita con il PD, ma sta lavorando a questo nuovo Terzo Polo con Coalizione Civica di Carmine Doronzo, Sinistra Italiana, Articolo 1 e la formazione, presentatasi negli scordi giorni, di Costituente Democratica, che comprende Azione, Italia Viva, Barletta +, Europa Verde, Noi di centro, +Europa e ViviBarletta, già di per sé una coalizione.

Quindi si va da Italia Viva ai 5 Stelle, da +Europa alla sinistra più radicale. Insomma, una compagine corposa, che vuole davvero dar battaglia. Quindi, il “modello Emiliano” di ricreare la stessa coalizione del Governo regionale non s’ha da fare.

Non sappiamo se la novità di questo terzo polo creerà più mal di pancia nel Partito Democratico (a guida del consigliere regionale Caracciolo) o per Cannito, che si era ripromesso di allargare la propria coalizione anche ad elementi provenienti dal centrosinistra, da cui rivendica la propria provenienza. Chiaramente, tutto è ancora in divenire: i candidati sindaco ancora non ci sono per le due coalizioni di centrosinistra, ma a giorni sapremo.