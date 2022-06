Con Determinazione dirigenziale n.781 del 29/05/2022 pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune in data odierna, è stata approvata la graduatoria provvisoria, relativa al bando di concorso pubblicato in data 20/12/2021, per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) che si rendessero disponibili sul territorio comunale.

Sono pervenute 339 domande formulate e inviate online su appositi moduli predisposti sul sito istituzionale di cui 325 ammesse e 14 escluse per mancanza dei requisiti. La graduatoria è stata formulata in ordine di punteggio attribuito a ciascuna domanda e per ogni domanda esclusa è stata riportata la relativa motivazione.

L’art. 4 comma 5 della Legge Regionale n.10/2014 prevede che gli interessati possono presentare richiesta motivata e documentata di un parere alla Commissione Provinciale con sede ad Andria per il tramite dell’Ufficio Casa del Comune entro 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ossia entro il 29/07/2022.

Successivamente all’esame dei ricorsi da parte della suddetta Commissione l’ufficio competente provvede all’approvazione della graduatoria definitiva uniformandosi al parere espresso dalla predetta sugli stessi.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

All’approvazione della graduatoria definitiva generale, i richiedenti che hanno ottenuto il punteggio di anzianità, giovani coppie e disabili saranno altresì collocati d’ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Con l’approvazione della graduatoria definitiva decade la precedente graduatoria e per qualsiasi assegnazione di alloggio E.R.P. disponibile verrà utilizzata la nuova graduatoria.