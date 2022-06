Si terrà giovedì 2 giugno la cerimonia per il 76° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. La giornata avrà inizio alle ore 10.30 con la deposizione, da parte del Prefetto e del Commissario Straordinario di Barletta, di due Corone al Monumento ai Caduti in Guerra, in Piazza Caduti a Barletta.

Alle ore 11.00 l’inizio della cerimonia presso il Palazzo del Governo con l’inno di Mameli eseguito dagli studenti del Liceo Classico, delle Scienze Umane e Musicale “Alfredo Casardi” di Barletta, prima della lettura, da parte del Prefetto Maurizio Valiante, del messaggio inviato, per l’occasione, dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

A seguire, la consegna di undici Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana ad altrettanti cittadini del territorio particolarmente distintisi per meriti professionali, culturali e sociali e la premiazione delle classi vincitrici del concorso di idee “Testimoni di Legalità Attiva”, promosso dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del Patto Educativo Provinciale, con in palio un viaggio a Roma i prossimi 5 e 6 giugno per far visita i Palazzi delle Istituzioni (Palazzo Chigi, Palazzo del Quirinale e Palazzo del Viminale.

La cerimonia si concluderà con l’esecuzione di alcuni brani musicali a cura degli studenti del Liceo “Casardi” di Barletta.