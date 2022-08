L’Amministrazione comunale (Settore Servizi Sociali) di Barletta ha indetto un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di organismi interessati alla organizzazione e gestione di servizi territoriali con funzione socio-educativa, ricreativa e sportiva in favore di minori dai 3 ai 17 anni compiuti, residenti nel Comune di Barletta. Le attività saranno realizzate nel periodo compreso tra il 3 ottobre e il 31 dicembre 2022.

Possono presentare le proposte progettuali Enti pubblici, privati e del Terzo Settore ed in particolare: istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, parrocchie, le fondazioni ovvero ASD (associazioni sportive dilettantistiche), SSD (società sportive dilettantistiche) e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che non siano destinatari di altri finanziamenti similari collegati all’emergenza sanitaria COVID-19.

Non possono presentare istanza le Unità di Offerta formativa beneficiarie di “Buoni Educativi zerotre” e di “Buoni servizio minori 3/17 anni” della Regione Puglia.

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza entro le ore 10 del 12 settembre 2022. La domanda di partecipazione (con gli allegati previsti dall’avviso, tutti pubblicati e scaricabili dal sito internet del Comune di Barletta), dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], corredata dal documento di identità del legale rappresentante. Non saranno prese in considerazione domande pervenute attraverso altre modalità e fuori dal termine stabilito.