Traffico in tilt nella zona industriale di Barletta, tra via Callano e via Scuro. Un incidente stradale sulla SS16 bis, all’altezza dell’uscita Barletta centro e in direzione Foggia, ha provocato notevoli rallentamenti per i mezzi diretti verso Andria e verso la città della Disfida. Disagi resi ancor più evidenti dall’assenza di alternative per la viabilità, complice la chiusura del passaggio a livello di via Andria in vigore – con conseguente chiusura al traffico dell’area – da febbraio del 2019.