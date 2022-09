Confermata l’indiscrezione sull’elezione al Parlamento di due barlettani, candidati entrambi nelle liste proporzionali di Forza Italia: si tratta del senatore Dario Damiani, già eletto per la prima volta nel 2018 ed ora riconfermato e del neofita onorevole Marcello Lanotte, Presidente del Consiglio comunale di Barletta.

Il gruppo forzista, sempre per quanto riguarda la rappresentanza della Città della Disfida e del territorio con un ruolo in entrambe le Camere. Sfiorata anche l’elezione per la consigliera comunale di Fratelli D’Italia Stella Mele, che però non ha trovato riscontro essendo in quarta posizione nel listino proporzionale. Ora si dovrà pensare alla nuova poltrona della presidenza del Consiglio comunale di Barletta. Azzardiamo che si possa trattare dello stesso nome della Mele?