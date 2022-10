A fine ottobre 2021, era partito il cantiere per la realizzazione dell’Asse attrezzato “viale Marconi-ex Distilleria-stazione Bari-Nord”, in particolare il collegamento pedonale tra via Vittorio Veneto e Viale Marconi.

L’attraversamento per l’Area del Future Center era un’opera già stabilita dalla prima Amministrazione Cannito, poi sfiduciata. Il passaggio, che unirà il quartiere Borgovilla-Patalini.

Il cantiere era stato sospeso per la «Sopraggiunta necessità di una recinzione come richiesto dalla Soprintendenza che detiene il vincolo dell’area in questione», si legge oggi nel profilo Facebook del Sindaco Cannito, che annuncia la ripartenza dei lavori per l’asse pedonale attrezzato. «Presentato il progetto e recuperate le risorse, l’impresa aggiudicataria ha ripreso a lavorare».