Diversi cantieri aperti in giro per la città: è partito quello per i lavori di realizzazione dell’asse attrezzato “viale Marconi – ex Distilleria – stazione Bari Nord”, in particolare quello che collegherà via Vittorio Veneto a viale Marconi attraverso un passaggio pedonale, che attraverserà l’area del Future Centre; un’opera già stabilita dall’amministrazione comunale appena mandata via da una mozione di sfiducia in Consiglio comunale, quella guidata da Mino Cannito. In particolare di quest’opera si è interessato il Settore Lavori Pubblici il cui assessore è stato Gennaro Calabrese.

Il passaggio contribuirà alla costruzione di quel percorso che unirà il quartiere Borgovilla-Patalini con il centro di Barletta; fondamentale per lo scopo resta il passaggio della linea ferroviaria. Anche se parziale, il percorso vuole agevolare i numerosi pendolari, lavoratori e studenti, nonché residenti della zona. Un primo aspetto per la riqualificazione dell’area riferita all’ex Distilleria. Il costo complessivo stimato è di € 115mila, compresa la progettazione, per il primo passo di una lunga serie d’interventi nell’area, a cominciare dalla realizzazione del parcheggio interrato per cui è in corso una gara d’appalto, e in fase di progettazione esecutiva è previsto l’ampliamento del tratto di via V. Veneto, attrezzando l’area.