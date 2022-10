Eletto a maggioranza dal Consiglio comunale, l’opposizione non ha partecipato al voto, il nuovo CDA dell’Azienda Servizi alla Persona – Casa di Riposo “Regina Margherita”. Riunitosi ieri, in seduta pomeridiana, presso la sala consiliare di Via Zanardelli, ha indicato i quattro consiglieri di amministrazione nei nomi di Francesco Giannini, Katia d’Accorso, Massimiliano Dileo, Michelangelo Napoletano, cui verrà aggiunto il Presidente che, secondo la legge, sarà nominato dalla Regione. Inoltre, è stato nominato il nuovo organo di Revisione contabile – finanziario, valido fino al 2025, ed è stato eletto il suo Presidente in Ettore Corvasce. Anche questa votazione è avvenuta alla sola presenza della maggioranza che sostiene il sindaco Cannito.

Un altro provvedimento, probabilmente il primo degno di essere definito “politico” dall’inizio di questa consigliatura, è stato quello già annunciato ai nostri microfoni dall’assessore all’Urbanistica, Pier Paolo Grimaldi, ovvero l’adeguamento alle Norme Tecniche di Attuazione, in virtù della Legge Regionale Gabbellone n.11/2022, riguardante la liberalizzazione e semplificazione procedurale delle attività economiche, consentendo in sostanza la trasformazione della destinazione d’uso nella zona industriale, per via Trani, via Callano e via Foggia, per quelle strutture già esistenti, industriali e artigianali, di diventare commerciali.

Questo era un provvedimento annunciato durante la campagna elettorale di Cannito e realizzato nei suoi primi 100 giorni circa. Il provvedimento è stato votato anche dall’opposizione, eccetto che dai consiglieri di Coalizione Civica, Doronzo e Diviccaro. Tuttavia, la consigliera Scommegna, pur sostenendolo, ha sollevato perplessità sul non aver atteso l’approvazione delle Linee di Mandato di quest’Amministrazione; sollecitando, inoltre, l’importanza della condivisione dei contenuti con gli altri Settori comunali coinvolti, ad esempio con quello delle Attività Produttive. Doronzo, poi, si è chiesto se non fosse stato più opportuno discutere il provvedimento con riferimento al nuovo PUG che ancora manca.