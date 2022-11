Dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia, Professione Militare torna al Salone dello Studente. In programma a Bari dal 30 novembre al 2 dicembre negli spazi della Fiera del Levante, la kermesse dedicata all’orientamento dei giovani troverà in Professione Militare un punto di riferimento per chi vorrà intraprendere la carriera militare.

Per Professione Militare, da 15 anni al servizio dei giovani, è alla sesta presenza assoluta al Salone promosso dal progetto “Le Province per l’Italia”. Primo ente in assoluto che rappresenta il punto di incontro tra il mondo civile (lavorativo e universitario) e quello militare delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, nel corso dell’appuntamento barese, Professione militare offrirà ancora una volta a tutti i giovani interessati le informazioni sui vari bandi di concorso e sulle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. A soddisfare gli interrogativi dei giovani ci saranno, il Presidente Andrea Sandrelli e il Coordinatore all’Istruzione Donato Fanelli oltre che naturalmente al personale in quiescenza in grado di dispensare consigli e sicurezza.

Professione Militare offre ai giovani dai 16 ai 38 anni la possibilità di avviare il proprio percorso in Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia e Guardi di Finanza, anche grazie servizio medico tramite piattaforma virtuale e-learning che permette, a tutti i candidati di tutte le zone d’Italia, di poter effettuare un controllo preventivo dei problemi principali di scarto di un concorso pubblico militare come previsto dal decreto ministeriale della Difesa del 4 giugno 2014 “Motivi di non idoneità al servizio militare”. Oltre che al Salone dello Studente è possibile raggiungere Professione Militare recandosi nelle sedi di Bari, Napoli, Taranto, Barletta, Corato.