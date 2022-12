Sono in arrivo, dopo le polemiche di due giorni fa di alcune parti politiche dell’opposizione del Consiglio comunale e di alcune associazioni di categoria (sebbene esistesse una delibera di giunta del 29 novembre che impegnava il Comune a sostenerne la spesa), le prime luminarie natalizie a Barletta, almeno da quanto si vede nelle foto e nei video postati prontamente stamattina sul profilo social del primo cittadino. Alcune sono già comparse sui corsi principali, come da tradizione, ma da accordi intercorsi tra i commercianti e l’Amministrazione in un tavolo degli scorsi giorni (24 novembre, ndr.), l’Ente comunale si dovrebbe fare carico anche delle luminarie nelle principali strade del centro (anche quindi quello commerciale, vedi via d’Aragona e via De Nittis…).

Sicuramente va sottolineato il ritardo, per cui lo stesso Cannito si era scusato con i cittadini sui social. Addobbare l’area cittadina quanto più grande possibile serve innanzitutto a spingere il passeggio e la fruizione dei negozi cittadini, poi a creare un’immagine che circolerebbe, attraverso le foto, anche sui social, e attirerebbe quindi i visitatori dalle città vicine. Proprio in questi giorni assistiamo infatti agli incredibili spettacoli luminosi provenienti dalle città vicine: non ultimo il capoluogo Bari, che quest’anno ha regalato una via Sparano sfavillante, ma immagini giungono anche da altri comuni del territorio.

Intanto, nella zona della 167, precisamente vicino via Falcone e Borsellino, i commercianti hanno installato proprio questa mattina un imponente albero di Natale.

Speriamo che queste scuse non siano le ulteriori per mancanze a cose dovute cui l’Amministrazione farebbe bene a programmare meglio e a non far ritardo. Buone feste a tutti.