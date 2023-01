Il passato torna sempre utile al presente e al futuro: un “vecchio” di 92 anni, l’ex stadio “Lello Simeone” tornerà finalmente a rinascere, restituito alla collettività, soprattutto alle diverse associazioni sportive, scuole, che da tempo ne chiedevano l’utilizzo. L’ Amministrazione Cannito dà il via ai lavori, che dureranno circa 6 mesi, finanziati dai fondi POR FESR-FSE 2014-20 della Regione con un cofinanziamento dell’ente comunale, per un totale di 1,83 milioni di euro in seguito ad un ribasso d’asta. «Importanti lavori di rifunzionalizzazione di uno spazio per tutti, bambini, giovani,disabili e anziani» così il sindaco Mino Cannito, intervenendo questa mattina in conferenza stampa presso Palazzo di Città.

Il rifacimento prevede innanzitutto la copertura del campo da calcio con erba sintetica, inoltre, l’area diventerà una vera e propria palestra a cielo aperto, avendo previsto intorno al campo area cardio, fitness, jogging, oltre alla realizzazione di due giardini con specifiche essenze arboree dedicati ai malati di Alzheimer; molto utile sarà anche il nuovo impianto di illuminazione, completamente a LED e molto potente, da soddisfare anche ulteriore illuminazione alle strade circostanti, in particolare ne trarrà beneficio via Chieffi. I sottoservizi, come l’impianto fognario che risulta fatiscente, sarà completamente rifatto come anche gli spogliatoi. I progettisti presenti questa mattina erano l’arch. Rizzi e l’ing. Prisciandaro.

«Il progetto esecutivo lo abbiamo realizzato in poco tempo – ha sottolineato Cannito – confrontandoci anche con altre diverse istituzioni come la Soprintendenza per il rifacimento dell’ingresso monumentale, con il CONI per gli spogliatoi e con la Lega Dilettanti di calcio per il terreno da gioco ». Consegnata all’impresa questa mattina, con grande soddisfazione del Sindaco, per un progetto nato nel 2019 con la sua prima Amministrazione. Sono state accolte anche le proposte avanzate dalle diverse associazioni sportive che potranno usufruire dello speciale gioiello in pieno centro città, che ci collega direttamente con le origini delle imprese sportive del nostro Pietro Mennea. L’idea, in realtà, fu avanzata dall’Amministrazione Cascella, anche se la progettazione per i nuovi lavori è arrivata solo con il primo Cannito.

Alle associazioni sportive, che tuttora utilizzano il campo, Cannito ha chiesto di pazientare per questi mesi in cui l’ex stadio verrà interdetto all’uso pubblico. L’iniziativa risponde all’esigenza di creare nuovi spazi ricreativi attrezzati per l’impiantistica sportiva e il tempo libero, fungendo da coagulo per le varie realtà sociali presenti nel territorio.