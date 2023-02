Le recenti vicende del rimpasto di giunta comunale hanno riportato l’attenzione su questioni attinenti a competenza e merito nelle scelte degli amministratori. A tale proposito, mi preme innanzitutto esprimere all’avvocata Antonella Crescente, già assessora della giunta Cannito, vicinanza personale e gratitudine per il suo impegno politico e amministrativo di questi mesi. Una professionista affermata che ha scelto con entusiasmo di spendere il suo nome e le sue competenze per rendere un servizio alla città merita un plauso per la totale disponibilità dimostrata: si era infatti innanzitutto candidata nella nostra lista, mettendosi in gioco in prima persona e raccogliendo un ottimo consenso; in seguito aveva accettato l’incarico in giunta, subentrando alla dimissionaria Katia Gianfrancesco, secondo la regola dello scorrimento indicata da Forza Italia. Ringrazio pertanto l’avvocata Crescente per aver prestato con serietà e lealtà il suo contributo al progetto di Forza Italia e del centrodestra a Barletta, nonché tutti i candidati che alle ultime elezioni hanno messo a disposizione le loro energie e professionalità.

Nelle nostre file quindi sono già presenti tutte le risorse e le competenze valide e utili da cui poter attingere per amministrare al meglio la città, per cui nel prossimo futuro spero venga colta la grande opportunità di valorizzarle. Alla nuova giunta comunale i migliori auguri di buon lavoro.