Un evento di caratura mondiale a Barletta. Dal 28 settembre al 3 ottobre infatti, la ”Città della Disfida” sarà infatti capitale mondiale di canottaggio, dopo essersi aggiudicata l’assegnazione dell’evento internazionale di coastal rowing che pone al centro la specialità che si pratica in mare aperto. Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Cosimo Cannito e dal comitato regionale Puglia e Basilicata della Federazione Italiana Canottaggio presieduto dal barlettano Roberto Pio Rizzi. A fare il punto della situazione ai nostri microfoni è stato l’assessore allo sport Marcello Degennaro.

”Posso dire che c’è fermento-esordisce ai nostri microfoni-e grande voglia di organizzare con cura ogni dettaglio. L’amministrazione ha voluto fortemente la possibilità di garantire a Barletta un evento di caratura internazionale e che sarà seguito in tutto il mondo. Siamo anche riusciti a battere candidature forti e questo ovviamente non può che inorgoglirci, ci tengo a ringraziare il presidente nazionale della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abagnale, che si è mosso in prima persona dopo aver manifestato ammirazione per la nostra cornice”.

Una macchina organizzativa che dovrà farsi trovare pronta. ”Sì-prosegue-assolutamente. Posso dire che la macchina organizzativa è già in moto. Abbiamo in programma un incontro nei prossimi giorni con i vertici federali e sicuramente definiremo un Comitato tecnico, che potrà lavorare in prima linea in vista dell’evento. Posso dire che sarà composto da me, dal sindaco Mino Cannito, dall’assessore al turismo Oronzo Cilli e dal presidente del comitato regionale Roberto Pio Rizzi. Siamo stati inoltre invitati per metà mese dal ministro dello sport Abodi per fare il punto della situazione e per illustrare il nostro programma. Intanto ci stiamo muovendo anche a livello logistico con i Bad and Breakfast del territorio per garantire un servizio soddisfacente agli atleti che giungeranno da ogni angolo del mondo. Arriveremo pronti”.

A cura di Giacomo Colaprice