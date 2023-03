Stamattina il Questore Roberto Pellicone ha ricevuto il vicesindaco di Barletta Giuseppe Dileo, che a nome dell’amministrazione Comunale di Barletta, ha consegnato all’Assistente Capo Coordinatore Leonardo De Manno e all’Agente Scelto Roberta Varesano in servizio presso il locale Commissariato, due Encomi della Civica Amministrazione Comunale di Barletta, in segno di gratitudine e riconoscimento della città per la professionalità ed il coraggio dimostrato, il 19 febbraio 2023, presso la Stazione ferroviaria di Barletta, nel salvare la vita ad un uomo in procinto di lasciarsi travolgere da un treno.

Il Questore, dopo la consegna degli encomi, alla presenza anche del dirigente del commissariato Francesca Falco, si è associato al plauso tributato dal Comune di Barletta ai due operatori di “Volante”, sottolineandone la professionalità, la generosità d’azione e l’elevato senso del dovere dimostrato nel critico scenario in cui, mettendo a repentaglio la propria incolumità personale, entrambi si sono trovati ad operare.