L’Area V – Settore Welfare e altri Servizi alla Persona del Comune di Barletta rende noto che è stato pubblicato sul BURP, supplemento n. 50 del 01/06/2023, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità relative alla I^ annualità operativa 2023/2024 (A.D. n. 642 del 31/05/2023), consultabile al link: https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/2163110/DET_642_31_5_2023.pdf/c3e4dab2-6aec-2d95-7b18-cb93bd225c87?version=1.0&t=1685636760784

A partire dalle ore 12 di lunedì 5 giugno 2023, sino alle ore 12 di mercoledì 5 luglio 2023, le famiglie pugliesi di persone con disabilità e/o anziani non autosufficienti, potranno presentare la propria domanda di buono servizio esclusivamente on-line, all’indirizzo https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/BuoniServizio2022, previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia. Nel predetto periodo, inoltre, dovranno essere concluse anche le procedure di abbinamento a cura delle Unità di Offerta.

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda di buono servizio (per un servizio diurno o per un servizio domiciliare) per ogni anziano, disabile, o anziano non-autosufficiente che ne faccia parte .

Attraverso il Buono servizio, le famiglie possono richiedere l’accesso ad una delle seguenti tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell’offerta:

Strutture a ciclo diurno:

Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità (in precedenza art. 60 del R.R. 4/2007, ora art. 3 del R.R. n. 5/2019).

Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (in precedenza art. 60 ter del R.R. 4/2007, ora art. 3 del R.R. n. 4/2019).

Centro diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005.

Centro diurno per persone anziane (art. 68).

Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105).

Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106).

Servizi domiciliari:

Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87).

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livello.

Il Buono Servizio, copre una percentuale della retta di frequenza dei predetti servizi, da un minimo del 20%, sino ad un massimo del 100% in base al valore ISEE di riferimento (del singolo o della famiglia secondo i casi), al netto di una franchigia fissa di 50 euro mensili per l’accesso a servizi a ciclo diurno, a carico dei nuclei familiari.

Per accedere al beneficio, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di un PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) in corso di validità (Esclusivamente per le finalità dell’ Avviso, si considerano “in corso di validità” anche PAI e Schede di valutazione sociale del caso (SVS) rilasciati in data non superiore a 720 gg. antecedenti la data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” o – in alternativa – PAI il cui periodo di efficacia sia giunto a scadenza in data non superiore a 360 gg. antecedenti rispetto alla data di presentazione on-line dell’istanza di accesso al “Buono servizio” medesimo), nel caso di accesso a prestazioni socio-sanitarie ex art. 3 del R.R. n. 4/2019, art. 3 del R.R. n. 5/2019, centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005 e ADI art. 88 del R.R. n. 4/2007.

In alternativa:

b) possesso di una Scheda di Valutazione Sociale del caso (SVS) in corso di validità (nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106 del R.R. n. 4/2007), elaborata dal Servizio Sociale Professionale del Comune o dell’ambito territoriale in cui è residente il richiedente del buono servizio. c) ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 40.000,00

In aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non-autosufficienti, anche:

d) ISEE RISTRETTO in corso di validità non superiore a € 10.000,00 nel caso di persone con disabilità e non superiore a € 20.000,00 nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio di Segretariato Sociale: telefono 0883/516743-758, mail [email protected]